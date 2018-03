RIETI - E’ scomparso il Cavalier Alberto Bernardini, presidente dell’Istituto Nastro Azzurro Provinciale di Rieti.



"Aveva dedicato gran parte dell’esistenza all’Arma dei Carabinieri di cui faceva parte, vissuta in anni caldi in Sardegna con il grado di brigadiere, quindi, trasferitosi a Rieti,promosso maresciallo - ricorda Anna Sforza Nobili, socia dell'Istituto Nastro Azzurro. - In pensione, ormai, manteneva nel privato e nel sociale la forma mentis del “carabiniere”. Le esequie si sono svolte ieri, 12 marzo, nella chiesa di San Francesco Nuovo a Piazza Tevere.

Erano presenti: una rappresentanza del Corpo dei Carabinieri tra cui l’ufficiale, Tenente Mario Pezzotti, il Consigliere Nazionale e Presidente Regionale Lazio dell’Anmig Pier Giorgio Busato, l’Associazione Marinai, Sez. "Fratelli Tizi” di Rieti, una rappresentanza dell’Unuci nella persona del Tenente Filippo Fallerini, il Colonnello Giancarlo Martini, Presidente Sez. Federazione Nazionale del Nastro Azzurro. Il Parroco Don Giovanni Franchi, nel celebrare il rito funebre, si è rivolto al nostro Socio con affetto".

Martedì 13 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:44



