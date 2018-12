RIETI - Un uomo muore in strada appena sceso dal bus.

Si tratta di un uomo di 55 anni di Montopoli, tornato da Torino dove lavorava: appena sceso dal bus, in serata, in località Fuori Dazio, si stava avviando verso casa a Montopoli a piedi quando è stato colpito da un infarto all'altezza del supermercato Coop e si è accasciato. Inutili purtroppo i soccorsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA