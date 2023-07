Poggio Mirteto piange la morte di Mario Polidori, ex consigliere comunale e assessore

RIETI - Una Poggio Mirteto attonita ed incredula piange oggi Mario Polidori, un uomo generoso e attivo, conosciuto per il suo impegno a 360 gradi in tutte le attività della società civile. Non aveva ancora 68 anni. Mario conosciuto da tutti come “Marione” per la sua imponenza si era sentito male non più tardi di 48 ore fa dopo aver postato il suo consueto “buongiorno” sulle sue pagine social ai tanti che lo conoscevano.

Il malore

Ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Gemelli di Roma (emorragia ed embolia le prime diagnosi che non lasciavano sin da subito molte speranze), si è spento questa mattina lasciando nello sconforto l’intera comunità mirtense. Era in pensione da qualche anno dopo una vita di lavoro prima in una società di telecomunicazioni ed energia elettrica, poi dipendente della Gea (la società con cui nacque la raccolta differenziata porta a porta in Sabina) era rimasto attivissimo su mille fronti. Volontariato, vita sindacale, attivo nelle associazioni, politico attiva e militante del Pd, consigliere comunale e poi assessore, dirigente per tanti anni nella società di calcio di Poggio Mirteto quando si chiamava Sabina, nel direttivo della Pro loco e mille altri incarichi. Non più tardi di una settimana fa era col sindaco Micarelli e una squadra di volontari come faceva di solito a Poggio Mirteto Scalo a ripulire aree pubbliche.

«Se n’è andato un uomo buono e generoso» il comune denominatore dei commenti che stanno inondando i social da parte delle centinaia di persone che lo conoscevano.

Non è stata resa ancora nota la data delle esequie.

Mario Polidori lascia la moglie e due figlie.

I ricordi

«Notizie che ti lasciano increduli ed impotenti – il commento a caldo del sindaco Giancarlo Micarelli. Io personalmente perdo un amico, un collaboratore serio e l’intera comunità perde un uomo di una bontà e disponibilità senza eguali».

«Hai amato questo paese come pochi hanno e sapranno fare –il commento della Asd Poggio Mirteto Calcio- Un uomo disponibile, onesto, sincero, vicino, buono, un punto di riferimento per tutti, sempre pronto a tendere la mano a chi ne aveva bisogno. Il più alto esempio di come fare “ politica “ al servizio della comunità e nelle associazioni, con determinazione, disponibilità ed estrema umiltà. Un bacio al cielo Marione, da tutti noi, ci mancherai davvero tanto».