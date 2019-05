IL RICORDO DEL FC RIETI

Ultimo aggiornamento: 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Lutto nel mondo del calcio reatino: nella notte è venuto a mancare, all'età di 67 anni, Mario Grillo, noto impenditore locale che ha legato per anni e anni il suo nome a quello del Fc Rieti. Vinto da una terribile malattia, che purtroppo non gli ha dato respiro, Mario Grillo nell'estate del 2015 è stata la spalla sulla quale l'attuale presidente Riccardo Curci ha poggiato la sua mano per far “rinascere” un calcio che la gestione-Fedeli si era portato via da un giorno all'altro.E per due stagioni, con la sua infaticabile passione, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dando un forte sostegno al club: playoff i primi due anni, poi la promozione in C. Affranto il presidente Curci, che lo ricorda «con affetto e con generosità», lo stesso pensiero del dg Di Santo che con la voce rotta dalla commozione dice: «Perdiamo innanzitutto un amico, un padre, un tifoso di questi colori».Va ricordato che Grillo era tra il gruppo degli imprenditori che sostenne il Rieti dalla nascita della nuova società (Footbal Club Rieti), ovvero dal '96, quando era presidente Nunzio Rucci e poi anche sotto la guida di Alberto Gianni: Grillo faceva parte del consiglio di amministrazione del club.Mario Grillo, morto nella sua abitazione in via Picerli, lascia la moglie Mirella e i figli Lionello e Daniela. I funerali saranno celebrati sabato 18 maggio alle 15.30 in Cattedrale.Il Football Club Rieti piange la morte del buon Mario Grillo, venuto a mancare questa notte all’età di 67 anni.Una notizia che ci sconvolge, perché Mario per questi colori ha rappresentato “la rinascita” quando nell’estate del 2015 scelse di affiancare il presidente Riccardo Curci per recuperare quello che era rimasto della società. Per due stagioni, con la sua infaticabile passione, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dando un forte sostegno al club fino al raggiungimento di quella serie C tanto agognata.Il presidente Riccardo Curci, a nome di tutti i tesserati FC Rieti srl, porge le più sentite condoglianze alla famiglia.