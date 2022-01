RIETI - Malore in strada, morto un uomo di 82 anni, a Rieti.

E' successo questa mattina, nella frazione reatina di Grotti. L'uomo, di 82 anni, stava per salire nella macchina, quando ha accusato un malore. Chiamati i soccorsi, sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.