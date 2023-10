Stroncato da un malore all'interno della propria autovettura

Sabato 7 Ottobre 2023, 13:06







RIETI - Probabilmente ha fatto appena in tempo a fermare il veicolo a bordo strada ma poi è deceduto all'interno della propria autovettura ad Antrodoco. Ad allertare i soccorsi e i sanitari del 118 sono stati dei passanti. In molti, in via della Stazione, hanno visto e notato un uomo apparentemente dormire dentro la sua auto. Vittima probabilmente di un improvviso malore un uomo di 78 anni che è stato poi rinvenuto senza vita dal personale medico che non ha potuto poi fare altro che constatarne l'avvenuto decesso sul posto.