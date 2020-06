Il ricordo del giocatore Edoardo Scappa

Lo ricorda così il giocatore Edoardo Scappa su facebook: «Non serve aggiungere altro... le foto parlano. Una voglia di giocare, vincere e lottare che faceva indivia... sempre però divertendosi... con il sorriso... quello che avevi tu ogni allenamento prima di iniziare la “sbroccata” post partita! Te ne sei andato così, che ancora dovevamo rincontrarci per una pizza insieme.. non si fa Mi! Ora fai buon viaggio e riposa in pace amico, mister!».





RIETI - Lutto nel mondo del calcio a 5: è scomparso nella notte il tecnico Ivano Checchi. L’ex tecnico del Cures aveva 54 anni. Il mister noto nell’ambiente del Futsal regionale ha guidato il club Sabino dal dicembre 2018 al maggio del 2019. Solo pochi giorni fa aveva annunciato l’approdo a Grottaferrata con un nuovo progetto per cui fino a ieri stavo lavorando con l’entusiasmo di sempre.Commosso e addolorato il presidente del Cures Mattia Ponzani: «Voglio ricordare il mister con un aneddoto: Giocavamo contro il Ciampino primo in classifica, era la città del mister e tutti i nostri avversari erano sui ex giocatori, vincemmo 5 a 1, fu la più bella partita della storia del Cures A fine gara si avvicinò e mi disse :” Pres questa era l’unica partita che non dovevamo vincere, ora come ci torno a Ciampino?” Questo era Ivano Checchi».