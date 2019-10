RIETI - E' deceduto oggi Vittorio Splendori, l'uomo di 77 anni che nella serata di mercoledì è rimasto vittima di un incidente mentre stava lavorando con il suo trattore. Le sue condizioni erano apparse subito molto critiche ed era stato trasportato al policlinico Gemelli in eliambulanza. Purtroppo, oggi, il decesso.



L'uomo sarebbe rimasto incastrato tra rimorchio e trattore, l'incidente, intorno alle 18.30 di mercoledì, in via Borghetto a Canneto, frazione di Fara Sabina. © RIPRODUZIONE RISERVATA