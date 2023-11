Rieti, incidente sulla Salaria alle porte della città: morto un uomo di 58 anni

RIETI - Incidente stradale sulla Salaria, a San Giovanni Reatino: una persona è morta.

L'incidente è avvenuto al chilometro 70: da una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate, per cause da accertare, coinvolto anche un camion, mentre viaggiavano in direzione opposta. A perdere la vita il conducente di una Lancia Thema, di 58 anni, ferita non in modo grave la conducente di una Fiat Panda che viaggiava verso Roma. Nell'impatto, colpito anche un camion in transito. Possibile che a originare l'incidente sia stato un malore della persona poi deceduta.

Sul posto, vigili del fuoco e forze dell'ordine oltre ai sanitari del 118. Salaria chiusa per un'ora per i soccorsi e i rilievi.