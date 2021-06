Rieti, schianto sulla Salaria: morto un giovane e un ferito

Domenica 27 Giugno 2021, 11:22

RIETI - Lo schianto violento nella notte non lascia scampo ad un giovane 23enne restino. Tragedia lungo via Salaria per L'Aquila nel territorio del Comune.di Cittaducale all'altezza della località Caporio. Perde la vita Valerio Ianni, troppo gravi i traumi e le.lesioni riportate in conseguenza del sinistro sulla cui dinamica si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Cittaducale. Ferito gravemente un altro giovane (il reatino A.P.) ricoverato presso il noscomio reatino. Sul posto anche vigili del fuoco e personale.medico deln118. Messaggi di cordoglio e di dolore sulla pagina Facebook del ragazzo residente nel quartiere di Quattro Strade.