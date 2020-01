RIETI - I vigili del fuoco di Rieti in servizio nel presidio di Amatrice sono intervenuti intorno alle 14.30 sulla Salaria, all'altezza del ncentro comemrciale “Monti della Laga” di Accmoli, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Da subito in posto, per le operazioni di soccorso, anche i Sanitari del 118 e i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.



Una delle tre persone coinvolte, G.U., 74 anni, nativo di Borbona e residente a Norcia, è deceduta a causa del forte impatto tra le due autovetture e nulla si è potuto fare. Ultimo aggiornamento: 16:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA