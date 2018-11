Ultimo aggiornamento: 13:33

RIETI - Incidente mortale sulla Salaria, intervento dei carabinieri.A Borgo Velino, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Cittaducale, unitamente ai colleghi della stazione di Antrodoco, sono intervenuti sul tratto di competenza della Salaria, al km 94,800 dove, per cause in corso di accertamenti, avveniva una forte collisione tra un’autovettura Fiat Panda e un motoveicolo Piaggio Ape, rispettivamente condotti da un 70enne reatino e da un 85enne di Castel Sant'Angelo, Gregorio Ilari, che percorrevano la strada nei due sensi di marcia. Nonostante la celerità e la prontezza dei militari nel sopraggiungere sul luogo del sinistro ed attivare la macchina dei soccorsi, l’anziano ultra 80enne, decedeva sull’autoambulanza durante il trasporto verso l’ospedale di Rieti. Sono in corso le attività dei carabinieri tese ad accertare l’esatta dinamica dell’evento.Nell’ambito dei servizi predisposti dal comando provinciale carabinieri di Rieti finalizzati al controllo del territorio in generale, i carabinieri della compagnia di Cittaducale eseguono quotidianamente un’articolata attività di prevenzione anche per garantire la massima sicurezza sulle principali vie di comunicazione che attraversano la zona di competenza.