RIETI - E' morto l'uomo che in sella alla bicicletta si è scontrato, domenica pomeriggio contro una moto silla Salaria per L'Aquila.



L.O., queste le iniziali, stava percorrendo la Salaria in bicicletta: all'altezza dell'abitato di Vasche nel comune di Castel Sant'Angelo in un tratto rettilineo l'impatto con una moto, mentre il ciclista, probabilmente, stava svoltando verso il lago di Paterno. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli di roma, in condizioni molto gravi. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto.



Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22



