© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non ce l’ha fatta Enrico Sabatini, 84 anni di Roccantica, morto ieri in ospedale a Roma dove era stato trasportato in eliambulanza domenica scorsa, a seguito dell’incidente con la propria auto accaduto nelle campagne del paese.Enrico Sabatini stava scendendo dal paese dove abitava verso la zona del Seminario, passando per la scorciatoia subito dopo il cimitero. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto ha perso il controllo dell'auto a bordo della quale viaggiava in un tratto curvilineo. Fuoriuscito dalla curva, il mezzo è piombato giù per una ripida scarpata, rovesciandosi a fine corsa.Un volo di oltre 30 metri lungo la scarpata poi il ribaltamento dell'auto una volta giunta a valle. Subito erano sono stati allertati i soccorsi da automobilisti di passaggio che si erano resi conto di quello che era successo. Successivamente era stato trasportato in ospedale ed era entrato in coma. Ieri il decesso del pensionato. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali.