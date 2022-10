Rieti, Incidente sul lavoro nel Reatino, muore operaio caduto da una scala

RIETI - Ancora una tragedia sul lavoro nel Reatino. Muore a Leonessa operaio di 56 anni cadendo da una scala. Dramma nel tardo pomeriggio di ieri quando è stato rinvenuto a terra il corpo ormai senza vita di in operaio aquilano. L'uomo era impegnato in dei lavori all'interno dell'area di una struttura in una frazione del Comune di Leonessa ed al momento del fatto si sarebbe trovato solo. Fatale l'improvvisa caduta dalla scala e il trauma cranico riportato. Sul posto carabinieri, 118 e personale dell'Asl di Rieti. La salma del 56enne è stata posta a disposizione dell'Autorità giudiziaria presso l'ospedale di Rieti.