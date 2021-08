Venerdì 20 Agosto 2021, 08:22 - Ultimo aggiornamento: 08:27

RIETI - Gianluca Mistico non ce l'ha fatta. È morto all'ospedale de Lellis il ventenne rimasto vittima dell'incidente sullaTerminillese l’11 agosto scorso.

L’auto, condotta da un coetaneo, per cause da accertare, scendendo dalla Terminillese, è sbandata, finendo contro un muro in via Campanelli e capovolgendosi. In quell’area, ai bordi della carreggiata, non è presente un guardrail, ma un dosso-fossato