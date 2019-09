RIETI - Domenico Colle non ce l'ha fatta. Il 25enne originario di Torano di Borgorose è morto il 5 settembre dopo una lunga agonia durata oltre due anni. Era rimasto coinvolto in un grave incidente in moto due anni fa, durante la Festa di Candelecchia a Trasacco. L'incidente avvenne nell'aprile 2017. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, Colle stava provando una moto da cross nei pressi del santuario gremito di fedeli. Venne trasferito nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Salvatore all’Aquila e poi il trasferimento in diverse strutture specializzate. I funerali si sono svolti oggi, 6 settembre, a Torano. © RIPRODUZIONE RISERVATA