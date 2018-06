di Andrea Scasciafratte

RIETI - Un uomo è stato trovato morto a Limiti di Greccio: il decesso, con ogni probailità, risale a diversi giorni fa, forse un paio di settimane.



E' successo a via Cerroneto, a Limiti. L'uomo, intorno a 75 anni, non era originario di Greccio e viveva da solo. Poco conosciuto anche nella zona. Non vedendolo più, alcuni abitanti della zona hanno allertato i carabinieri che hanno contattato i vigili del fuoco: intervenuti hanno aperto la porta e hanno trovato l'uomo deceduto nel bagno di casa.

Gioved├Č 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:39



