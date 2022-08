Rieti, è scomparso Glauco Matteucci

RIETI - E’ scomparso Glauco Matteucci, figlio di Lionello Matteucci, sindaco di Rieti dal 1952 al 1957, nonché parlamentare del partito Socialista. La famiglia ha dato notizia della dipartita avvenuta lo scorso 4 agosto. 92 anni.

Glauco Matteucci, ex funzionario dell’Eni e poi insegnante assai stimato, lascia la moglie Anna e il figlio Lionello, cresciuto nella Minervini Basket, di cui il padre fu anche dirigente, che tra il 1982 e il 1986 ha militato in serie A2 nella Amg Sebastiani Basket e a Forlì per poi proseguire la carriera in varie squadre in serie B.