RIETI - E' morto Giovanni Marchetti. Democristiano di ferro e già amministratore di spessore nel Comune di Cittaducale a lui si deve il maggiore impulso per la crescita del Consorzio Industriale negli anni d’oro dello stesso in quanto presidente dell’ente.



Nella sua storia ha ricoperto ruoli centrali nella fondazione dell’Alberghiero, nella Comunità Montana e nella Cassa di Risparmio di Rieti fino ad ottenere la candidatura alla Camera.



«E’ con dolore e cordoglio che l’Amministrazione comunale di Cittaducale esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Marchetti per la scomparsa di Giovanni. Un uomo, un politico e un amministratore che la comunità saluta commossa e con gratitudine», lo ricorda il Comune di Cittaducale sulla pagina facebook. © RIPRODUZIONE RISERVATA