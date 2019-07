RIETI - Ancora un drammatico incidente stradale nel Reatino dove a perdere la vita è un giovane leonessano di 27 anni (F.A.). Ancora da chiarire la dinamica del sinistro avvenuto nella notte a Terzone di Leonessa. Il ragazzo viaggiava a bordo della sua Wolkswagen Lupo quando l’autovettura è sbandata uscendo fuori strada per poi capovolgersi più volte. Fatali per il ragazzo i ripetuti ribaltamenti del mezzo. Sul posto i Carabinieri di Amatrice, un’equipe del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Posta che sono dovuti ricorrere all’utilizzo di arnesi da taglio per estrarre il 27enne dalle lamiere contorte dell’abitacolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA