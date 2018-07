di Luigi Ricci

RIETI - E' scomparso improvvisamente Giancarlo Passi, notissima figura imprenditoriale del centro storico. La gioielleria di famiglia, abbinata a quella gestita al Terminillo, è stata per decenni un dei fiori all'occhiello tra i negozi del centro. Recentemente l'attività era stata trasferita nel vicino Largo Cairoli nella Maison Passi.



Grandissimo appassionato di basket, Passi è stato tra i reatini con all'attivo uno dei numeri più alti di gare seguite, in casa e in trasferta, delle varie squadre della città sin dalla fine degli anni '50. Con Giancarlo Passi scompare una delle ultimissime figure storiche di una Rieti che non esiste più e che contribuirono alla sua crescita

Mercoledì 4 Luglio 2018



