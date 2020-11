E' morto Giampaolo Santucci, esperto tecnico e fonico, anche al servizio di artisti nazionali, il cordoglio sui social

RIETI - E' scomparso prematuramente Giampaolo Santucci, 51 anni. Era ricoverato al de Lellis da alcuni giorni ed era assistito artificialmente nella respirazione.

Giampolo Santucci era un esperto tecnico e fonico nell'allestimento di impianti di amplificazione e illuminazione per concerti e altri eventi. Negli anni aveva accumulato una grande esperienza mettendo il mestiere acquisito sui palchi anche al servizio di artisti nazionali. Gioviale e sempre disponibile, in tanti lo ricordano con grande affetto sui social. Non era spostato e non aveva figli.

Ultimo aggiornamento: 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA