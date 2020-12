Città in lutto per la morte dello storico commerciante Francesco Scasciafratte

RIETI - Se ne va un altro pezzo di storia del commercio reatino. È morto la scorsa notte a 91 anni Francesco Scasciafratte, proprietario dello storico laboratorio e negozio di pelletteria prima a Piazza Oberdan e poi in via Vespasiano. Originario di Grecco, lo storico calzolaio aveva inizia la professione 75 anni fa, per poi aprire un'attività tutta sua che è stata riferimento per tanti reatini per oltre 60 anni.

