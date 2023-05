Giovane morto per malore a Fiano: frequentava l'Aldo Moro di Passo Corese

RIETI - Un mezzofondista di 15 anni, Diego Gigante, è morto giovedì, durante una seduta di allenamento sul campo di Fiano Romano, di cui era originario e dove abitava.

Il giovane frequentava l'Istituto Aldo Moro di Passo Corese: la notizia della scomparsa dell'atleta si è diffusa solo oggi gettando nel dolore i compagni di scuola e chi lo conosceva in ambito sportivo e non solo. Tesserato per Atletica Fiano Romano, il 15enne, giovedì, si stava allenando quando, secondo le testimonianze, a un certo punto è rientrato negli spogliatoi. Vedendolo attardarsi, i compagni e il tecnico, Luca De Dominicis, sono andati a cercarlo e lo hanno trovato esanime. Vano è stato ogni tentativo di rianimarlo. Dell'accaduto è stata informata l'autorità

giudiziaria. «La nostra Comunità nella giornata di ieri è stata scossa da un lutto improvviso - ha scritto su Facebook il sindaco di Fiano Romano, Davide Santonastaso -.

Ciò che è successo mi ha lasciato interdetto, turbato, in silenzio. Come Sindaco, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Comunità mi stringo al dolore della Famiglia Gigante per la perdita del loro Diego di soli 15 anni. Non ci sono parole per alleviare il dolore per la perdita di un figlio. Un dolore straziante che sembra non aver fine».