RIETI - «Commossi e riconoscenti vogliamo ringraziare i compagni di gioco del Rieti, del Sabina, dell’Aquila e della Capitolina, i colleghi, gli amici e tutti coloro che si sono uniti al nostro profondo dolore e per aver salutato Federico con affetto e gratitudine».



Con queste poche parole la famiglia di Federico Carucci, ex mediano di mischia reatino morto ad Avezzano lunedì pomeriggio scorso al termine di una breve malattia, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per la vicinanza dimostrata da tutti coloro che nei minuti immediatamente successivi il lutto e anche mercoledì durante i funerali che sono svolti nella Cattedrale di Santa Maria. © RIPRODUZIONE RISERVATA