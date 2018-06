di Alessandra Lancia

RIETI - Contigliano sotto shock per la morte improvvisa di Ernesto Martelli, 74 anni, storico esponente del centro destra locale, consigliere comunale in carica. Originario di Configni, sposato, padre di due figli, Martelli é morto nella notte nella sua casa di Contigliano. La notizia ha fatto in attimo il giro del paese dov’era conosciutissimo, innescando un dolore sincero e trasversale.



La sua lunga attività politica e amministrativa lo ha visto impegnato per anni sia in Comune che alla Quinta Comunità Montana, con il tratto moderato e popolare che gli veniva dalla scuola Dc. Rieletto consigliere comunale nel 2014 nella lista a sostegno del sindaco Angelo Toni, Martelli da tempo si era spostato su posizioni critiche verso l’amministrazione pur rimanendo in maggioranza. E molti lo davano come possibile prossimo candidato sindaco. Sarebbe stato il logico coronamento del suo lungo impegno politico e amministrativo. Ma la sua corsa si é fermata stanotte.

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA