RIETI - Il mondo dello sport, ed in particolare quello del calcio reatino, ha ricevuto oggi una triste notizia. È scomparso oggi all'età di 75 anni Elenio Mazzetti, storico massaggiatore del Rieti negli anni 80. Mazzetti è conosciuto da tutto il mondo del calcio locale, lascia la moglie e le due sue figlie. Elenio Mazzetti aveva vissuto il Rieti e altre realtà locali come magazziniere e massaggiatore, sempre con grande voglia e disponibilità. A ricordarlo è anche la Figc reatina attraverso le parole di Umberto Fusacchia: "Apprendo con grande dispiacere questa notizia, sapevo che Elenio era malato da qualche tempo. Ha vissuto il calcio sempre con grande passione e generosità, nel Rieti e non solo. Un esempio".

I funerali si terranno mercoledì prossimo, 19 dicembre, alle 11, a Piazza Tevere, in quello che era il suo quartiere. Ultimo aggiornamento: 20:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA