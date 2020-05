© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nei piccoli paesi, come quelli della Sabina, ogni anziano che muore porta via un pezzo di memoria. Ha ragione quell’antico proverbio africano secondo il quale quando scompare un anziano è come se una biblioteca prendesse fuoco. Nelle prime ore del mattino di martedì 12 maggio si è spento in un ospedale romano Dino Alfei, 86 anni, malato di tumore, nato e vissuto a Castelnuovo di Farfa. Quando qualcuno muore spesso lo facciamo santo. Ma Dino era davvero una brava persona. Un cuore grande che sapeva accogliere tutti.Era stato per anni il netturbino del paese e lavorare in strada gli aveva permesso di conoscere tanta gente e acquisire saggezza. Ricordava un po’ il personaggio protagonista della Livella di Totò. Per tutti aveva una parola e un sorriso. A tutti mancheranno le sue battute, il suo consiglio e la sua disponibilità. Con lui va via un pezzo di storia di Castelnuovo di Farfa.Il paese ha appreso la notizia, subito giunta da Roma, con sgomento ed è ancora attonito per la perdita e per l’impossibilità di onorare con una degna funzione il suo amato concittadino. Infatti le disposizioni anti Covid non permetteranno né ai cittadini, né a tutti i componenti della grande famiglia di Dino di stringersi attorno alla cara Pierina. Riposa in pace, caro Dino, e continua a vegliare sul tuo paese in questo difficile momento.