RIETI - Sarà lutto cittadino, a Cittaducale, il giorno delle esequie di Federico Quassoni, il 28enne morto ieri in un incidente stradale, mentre era in sella alla sua moto. La data non è stata ancora resa nota. Antonella, la ragazza pugliese con la quale Federico aveva programmato di passare il resto della vita, ha avuto la forza di affidare a Facebook un ricordo di quell’amore interrotto, postando una foto di loro due insieme e la frase “Vita mia non puoi lasciarmi così...”. In tanti hanno voluto lasciare un pensiero sulla bacheca dello sfortunato ragazzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA