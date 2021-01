Giro in bicicletta con gli amici: muore cicloamatore sabino stroncato da malore

RIETI - Non sono riusciti a salvare la vita di G.D.V., i sanitari del 118 che sono intervenuti questo pomeriggio in località Chiorano di Magliano Sabina. L'uomo è stato colto da malore mentre era in bicicletta. Immediata è partita la chiamata ai soccorsi da parte delle persone che erano con lui in bici, persone con le quali, regolarmente, usciva per fare un giro proprio come fatto oggi. Sul posto è stato chiamato ad intervenire anche l'elisoccorso, ma l'estremo tentativo del trasferimento a Roma per salvare la vita al cicloamatore è risultato vano. L'uomo aveva 65 anni. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale. G.D.V., molto conosciuto in paese, lascia la moglie e due figli e l'intero gruppo di ciclisti locali che attoniti hanno ricevuto la notizia.

Ultimo aggiornamento: 17:44

