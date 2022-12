Uomo ritrovato morto all'interno del suo appartamento, si ipotizzano cause naturali

RIETI - Ritrovato senza vita all'interno del suo appartamento di Borbona. L'uomo, un 52enne del posto, era deceduto da giorni nella sua casa sita in una posizione centrale del piccolo Comune dell'Alta valle del Velino. Da quanto appreso sono stati i vicini di casa a dare l'allarme in quanto, oltre a non vedere da circa una settimana il 52enne, si sentiva abbaiare incessantemente il cane. Così, una volta dentro, il drammatico rinvenimento del corpo. Le cause della morte sembrerebbero naturali. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso e il medico necroscopo che ha certificato il decesso dell'uomo dopo l'informativa al pm di turno.