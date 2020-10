Rieti, è morto Maurizio Camerini

RIETI - E' scomparso Maurizio Camerini. Aveva 59 anni, figura nota nella politica e nello sport, in particolare del ciclismo.

Camerini è morto all'ospedale Sant'Andrea di Roma.

Il ricordo

«La scomparsa di Maurizio Camerini è un

dolore grande. Una colonna appassionata della nostra rete. Una persona

forte e straordinaria con cui abbiamo condiviso una lunga strada nel

nostro percorso politico. Un amico vero che non si è mai tirato

indietro davanti a tutte le battaglie. Un abbraccio alla famiglia e

alla comunità politica della sinistra reatina che lui più di ogni

altro ha tenuto insieme in tutti questi anni». Così in una nota

Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente eletto nelle liste

del Pd.

Ii consigliere regionale del Lazio, Fabio Refrigeri:

"Con profondo dispiacere ho appreso della scomparsa di Maurizio Camerini. Con lui se ne va un punto di riferimento non solo della sinistra reatina ma di tutta la città e soprattutto del suo quartiere cui è sempre stato profondamente legato, Villa Reatina. Ci mancheranno la sua esuberanza, la sua passione e la sua dedizione alle cause in cui credeva. Alla sua famiglia vadano le mie più sentite condoglianze."

