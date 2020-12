Rieti, uomo scivola in una scarpata e muore

RIETI - Tragedia del destino e della fatalità a Poggio Nativo: muore operaio 50enne precipitando lungo una ripida scarpata. Indagano i carabinieri del comando stazione territoriale su quanto accaduto lungo una strada interna alla Salaria per Roma all'altezza del ristorante "La grigliata" dove un uomo originario di Carsoli, in Abruzzo, è caduto lungo un declivio a strapiombo finendo poi contro un manufatto e infine all'interno di una piscina non svuotata. Verosimilmente l'uomo camminava sul ciglio della stradina protetta da una rete metallica e sarebbe caduto - secondo quanto emerso - in un brevissimo tratto dove la protezione non avrebbe avuto continuità.

