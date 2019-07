RIETI - Un uomo cade dal tetto e muore. Il tragico incidente è accaduto in serata a Rieti, in via Pistignano.



Da quanto è emerso, l'uomo, P.L., di 69 anni, era salito sul tetto della casa per una riparazione e, probabilmente, è scivolato, cadendo. Una caduta che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti Squadra Volante e Squadra Mobile, vigili del fuoco oltre al 118. Con ogni probabilità si è trattato di un tragico incidente, ma si cerca di risalire alle cause. La caduta è avvenuta da circa 5 metri e, cadendo, avrebbe urtato su un balcone.



