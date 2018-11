RIETI - Il proiettile esploso dalla carabina di precisione dell’amico Gianfranco Smordoni - da una distanza di circa 200 metri - ha centrato in pieno petto il 51enne Rino Rossi, morto sul colpo. E’ apparsa subito chiara agli inquirenti la dinamica del tragico incidente di caccia avvenuto domenica pomeriggio in località Cese-Settecamini, nel territorio dell’area protetta della Riserva naturale regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile, in un terreno agricolo poco distante dal ristorante Colle Aluffi. L'autore è indagato per omicidio colposo.



E intanto il paese di Rivodutri è sconvolto, in pochi voglio parlare. La testimonianza del commissario della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, Guido Zappavigna.



