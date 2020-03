RIETI - È scomparso Enzo Nerici, 90 anni, ex dirigente nel settore giovanile della Amg Sebastiani Basket negli anni '80. Da sempre appassionato di basket di cui ha seguito le vicende fino a pochi mesi fa.



Informatore medico in pensione, suo figlio Carlo, ex giocatore, è uno dei membri del comitato organizzatore del Memorial Gasperini "Amici di Peppe.



Enzo Nerici è stato anche un attore del teatro dialettale reatino seguendo le orme del fratello Dario, regista di varie commedie. I funerali si terranno in Cattedrale domani, 4 marzo, alle 15. © RIPRODUZIONE RISERVATA