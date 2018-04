RIETI - E' morto Vittorio Rossetti, assessore al Comune di Torri in Sabina.



Rossetti, 58 anni da compiere giovedì, è stato trovato morto nella sua abitazione. L'uomo si è tolto la vita ed è stato trovato impiccato.

A trovarlo, il fratello, preoccupato non sentendolo. E anche il sindaco Michele Concezzi, non sentendolo, si era preoccupato. Nulla faceva presagire il gesto. Peraltro, proprio domani sera, aveva appuntamento con il sindaco e amico per vedere in televisione la partita Barcellona-Roma.



Ex militare in pensione, Vittorio Rossetti si era dedicato all'amministrazione, occupandosi di Lavori pubblici.

Viveva da solo nell'abitazione. Lascia due figlie e la compagna.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 4 aprile, alle 16, nella chiesa di Torri In Sabina.



Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:50



