RIETI - E' morto a 81 anni Antonio Marroni figura di riferimento nel quartiere Madonna del Cuore. Negli anni 80 è stato assessore provinciale con il Psi. Da anni aveva abbandonato la scena politica che ha comunque continuato a seguire da lontano per dedicarsi attivamente al suo quartiere Madonna del Cuore dove risiedeva diventando un riferimento per i residenti. Antonio Marroni, padre dell'ex presidente del consiglio comunale di Rieti Gian Piero, lascia un vuoto incolmabile non solo tra i suoi familiari ma anche tra quanti lo hanno conosciuto apprezzandone le sue doti umane. © RIPRODUZIONE RISERVATA