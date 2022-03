Rieti, trovato morto in casa il commerciante Antonio Basenghi

RIETI - Il commerciante Antonio Basenghi è stato trovato morto nella sua casa nel centro storico di Rieti, a 52 anni. Il negozio che ha gestito per tanti anni, prima a via del Duomo e poi in piazza Vittorio Emanuele II, era una vera boutique del buon gusto: articoli da regalo, oggettistica e complementi d'arredo come sinonimo di una classe e un'eleganza ricercate e mai banali.

Ultimamente, pur avendo lasciato il negozio, Antonio era comunque particolarmente attento al costume e alle vicissitudini della città di Rieti: basco in testa e abbigliamento ricercato, partecipava al dibattito sociale in maniera attiva e talvoltamolto colorita. I funerali si terranno domani (lunedì) alle ore 14.30 nella Basilica di Sant'Agostino.

Sono da chiarire le cause del decesso. Antonio avrebbe perso la madre solo pochi giorni prima.