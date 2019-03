RIETI - Un 77enne di Amatrice è morto in un incidente stradale avvenuto stamani sull'autostrada A14, nei pressi del casello di Lanciano, in direzione Nord. L'uomo, alla guida della sua auto, ha dapprima sbandato e poi è finito contro una cuspide nei pressi di un cambio di carreggiata istituito per via dei lavori presenti nella zona. Dalle prime informazioni, all'origine dell'incidente e del decesso ci sarebbe un malore. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la Polizia stradale e il personale di Autostrade. Disagi e rallentamenti al traffico fino alla rimozione del veicolo e dei detriti e al ripristino del manto stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA