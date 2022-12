Amatrice, uomo muore nel giardino della sua casa per un malore

RIETI - Muore 60enne strocato da un malore nel giorno di Natale.

Dramma ad Amatrice nella tarda mattinata di ieri quando un improvviso malore ha portato all'arresto cardiaco e poi alla morte un uomo del posto, A.S., persona conosciuta e stimata da tutti, che lascia un vuoto nella comunità locale. E' successo nel giardino della sua casa, nella frazione di Pasciano. Nonostante l'immediato intervento dei sanitari del 118, allertati dalla compagna, per lui non c'è stato nulla da fare.