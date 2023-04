RIETI - Si terranno mercoledì 19 aprile i funerali di Mauro Fabrizi e di Lidia Santini, le due vittime dell'incidente di venerdì scorso sulla Salaria.

L'ultimo saluto a Fabrizi sarà nella sua Oliveto, frazione di Torricella in Sabina di cui era originario, alle 15.30.

Per Lidia Santini, l'ultimo saluto sarà a Roma, nella chiesa di Sant'Alberto Magno a Roma, in via delle Vigne Nuove.