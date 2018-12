RIETI - Oggi è il giorno del dolore, dell'ultimo saluto a Stefano Colasanti e Andrea Maggi, le due vittime dell'esplosione al distributore sulla Salaria, all'altezza di Borgo Quinzio di mercoledì scorso. I funerali verranno celebrati nella Cattedrale di Rieti alle 11.30 dal vescovo Domenico Pompili.

Per il vigili del fuoco corteo funebre dal comando fino alla Cattedrale. La funzione verrà trasmesse in diretta streaming. Il dolore delle due comunità, lutto cittadino a Rieti, Fara Sabina e Montelibretti.



