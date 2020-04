Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Liceo Classico “Varrone” di Rieti è stata per anni la docente di tanti attuali insegnanti che, decenni dopo, hanno salito le stesse scale di Palazzo degli Studi che lei percorreva inforcando perennemente i suoi occhiali da sole, prima di entrare in classe e lasciare abbacinati gli studenti, imbevuta com’era di cultura classica.E’ scomparsa in tarda età Myriam Ponziani Rosati, che del “Varrone” fu un pilastro come docente di Lettere Classiche e che negli anni dell’insegnamento non trascurò mai neanche la sua verace passione per la politica, arrivando ad esercitarla – grazie alla sua cultura e al suo rigore intellettuale – anche sui banchi dell’aula consiliare del Comune di Rieti, dal 1980 al 1985, fra le fila del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale.A ricordare la Ponziani, di origine abruzzese, oltre ai suoi ex alunni oggi è tutta la Rieti degli anni d’oro della scuola e della politica che militava senza sosta fra i cittadini, a partire dall’ex preside del “Varrone” ed ex giudice di pace Carlo Farchioni: «Di lei ho un buon ricordo: per il bene della scuola era in grado di superare gli steccati ideologici che spesso la separavano dai suoi colleghi, con i quali tuttavia non è mai venuto meno il rapporto di stima professionale e umana. Ricordo che, ad esempio, per amore dell’istruzione appoggiò in pieno la riforma di alcune cattedre che effettuai al Varrone».Oltre alla scuola, la Ponziani lasciò un ricordo indelebile anche a Palazzo di Città. L’attuale sindaco Antonio Cicchetti, Myriam Ponziani e Guglielmo Rositani era infatti il trio di consiglieri comunali dell’Msi più temuto e rispettato fra i banchi dell’aula consiliare, quando i consigli comunali si trascinavano fino a notte fonda spesso per questioni morali e non per interventi figli più della voglia d’apparire che di una reale preparazione politica.«Il mio ricordo di Myriam Ponziani non può che essere positivo – commenta Ettore Saletti, sindaco di Rieti dal 1974 al 1982 – Donna di grande cultura, sempre equilibrata e mai faziosa, pur nella differenziazione ideologica. Studiava, si documentava e con lei in consiglio si rischiava spesso di concludere le riunioni anche a notte fonda, ma sempre con garbo, intelligenza ed interesse per le rispettive idee. Un’ottima consigliera comunale e una leale avversaria che ho sempre apprezzato e con la quale spesso ci scambiavano le nostre opinioni, pur appartenendo a mondi culturali diversi. Apprendo con dispiacere della sua scomparsa».Memore delle tante battaglie condotte insieme in consiglio comunale, è arrivato così anche il ricordo del sindaco Antonio Cicchetti: «Donna di forte personalità, di straordinaria cultura e di raro fascino intellettuale, fu un pilastro dell’insegnamento umanistico al Liceo Classico “Marco Terenzio Varrone”. Fedele al suo credo, si impegnò in politica per una breve stagione. Vi portò il bagaglio del suo sapere e della sua esperienza, che trasfuse in interventi di altissimo livello rimasti memorabili nel consesso cittadino. Ai familiari giungano le più sentite condoglianze».