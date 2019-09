Rieti, trovato corpo senza vita di un'anziana

RIETI - Il corpo senza vita di una 86enne reatina (A.M.D.) è stato ritrovato ieri sera all'interno di un'abitazione a Cotilia, zona San Vittorino, nel territorio del Comune di Cittaducale. Sul luogo sono intervenute due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Cittaducale e il personale medico-sanitario del 118 che, sul posto, ha constatato il decesso della donna avvenuto, secondo un primo esame, per cause naturali e verosimilmente il giorno prima del rinvenimento del corpo. A dare l'allarme i familiari dell'anziana che viveva sola e non aveva più risposto alle chiamate dei congiunti. Presso l'abitazione della donna sono anche intervenuti i vigili del fuoco di Rieti che, per permettere l'accesso all'interno dell'appartamento, hanno forzato una porta finestra del balcone retrostante. © RIPRODUZIONE RISERVATA