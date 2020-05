RIETI - Un centauro di 47 anni di Roma - R.S. le sue iniziali - è deceduto in un incidente frontale con un'auto, accaduto lungo la provinciale Turanense, all'altezza del Villaggio dei giornalisti.



L'incidente è accaduto intorno alle 12 e 15. Il centauro viaggiava su una moto di grossa cilindrata che, dopo aver perso aderenza sull'asfalto, si è scontrata frontalmente contro una Land Rover Discovery che viaggiava nell direzione opposta.



Per il centauro sono risultati vani tutti i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118 giunti sul posto con automedica e autoambulanza. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ascrea e i vigili del fuoco di Rieti.



Illeso il conducente del Suv. La Turanense è stata immediatamente chiusa in entrambe le direzioni e riaperta solo intorno alle 14. Ultimo aggiornamento: 15:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA