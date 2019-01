© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Se ne è andata improvvisamente in una fredda giornata di gennaio e, con lei, la solarità e la semplicità di vita che da sempre le permettevano di fare breccia da subito nell'anima di chi l'avesse persino appena conosciuta.Ha lasciato tutti sgomenti l'improvvisa scomparsa questa mattina, nella sua abitazione a Chiesa Nuova, di Savina Franceschini, 64 anni, impegnata come giudice nazionale Uisp per l'atletica leggera e fra i volti fin da subito piu' familiari della Coppa Carotti dove, da oltre vent'anni in forza alla segreteria di gara, si era fatta benvolere e apprezzare da tutti, piloti e macchina organizzativa della cronoscalata, come pure al campo scuola Guidobaldi in veste di giudice negli ultimi cinque anni, sempre pronta a prestare il suo supporto anche alle tante gare podistiche organizzate in città. Due settimane fa l'ultimo appuntamento come giudice di gara, al Parco dell'Aniene, a "Corri per il verde".A ricordarla, anche il club automobilistico "Rieti in 500 e derivate" guidato da Mauro Fusacchia.E' un altro piccolo pezzo di storia della città che se ne va, Savina, conosciutissima per la sua principale attività di broker assicurativo, svolta per tanti anni soprattutto presso la Fondiaria Sai. Una semplicità di vita, la sua, che le aveva permesso di non scoraggiarsi neanche negli ultimi tempi, con la sempre piu crescente offerta di polizze assicurative online a scapito della domanda in favore delle polizze tradizionalmente stipulate presso uno sportello fisico attraverso l'intermediazione di un broker.L'ultimo saluto a Savina, martedì alle 15 presso la chiesa di Santa Barbara in Agro, a Chiesa Nuova.