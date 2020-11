Rieti, donna trovata morta nella sua abitazione in Sabina

RIETI - Una donna rinvenuta priva di vita nella sua abitazione a Catino, frazione di Poggio Catino.

La donna, Halima G., 84 anni, di origine tunisina, ma da tantissimi anni in Italia, vedova, è stata ritrovata senza vita. Probabile causa un malore. A lanciare l'allarme, un'amica, che non riusciva a mettersi in contatto con la donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Aprendo la porta, il ritrovamento della donna, morta, che ha un figlio che abita in Tunisia.

