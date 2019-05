RIETI - E’ scomparsa la scorsa notte dopo malattia la professoressa Maria Teresa Ridolfi.



«Una grande perdita non solo per la città ma per l’intera provincia di Rieti e per noi tutti - la ricorda in una nota il Pd reatino - Ci saluta una persona che ha fatto dell’impegno civile a favore della comunità la cifra della sua intera esistenza, come professoressa formando e facendo crescere centinaia di donne e uomini reatini e come dirigente del nostro partito che in modo sempre fermo, risoluto ma sempre disponibile al dialogo e al confronto si è spesa per il bene comune. Alla famiglia arrivino le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intero Partito Democratico reatino».



Ultimo aggiornamento: 11:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA